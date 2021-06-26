اخبار السعوديه

تقنية المدينة للبنات تفتح القبول والتسجيل في الدبلوم غدًا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم تقنية المدينة للبنات تفتح القبول والتسجيل في الدبلوم غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

تقنية المدينة للبنات تفتح القبول والتسجيل في الدبلوم غدًا

يشمل تخصصات منها إدارة مكتبية وخياطة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ اعتبارا من يوم غد الأحد حتى 27 / 11 / 1442هـ.

برنامج الدبلوم: 

وأوضحت الكلية أن برنامج الدبلوم الصباحي يشمل تخصصات إدارة مكتبية وخياطة وإنتاج ملابس وتصميم أزياء والعناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر والوسائط المتعددة ، بينما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص الإدارة المكتبية.

 

 
شارك الخبر


مقالات ذات صلة




أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا