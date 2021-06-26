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شكرا لقرائتكم تقنية المدينة للبنات تفتح القبول والتسجيل في الدبلوم غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26
تقنية المدينة للبنات تفتح القبول والتسجيل في الدبلوم غدًا
يشمل تخصصات منها إدارة مكتبية وخياطة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ اعتبارا من يوم غد الأحد حتى 27 / 11 / 1442هـ.
برنامج الدبلوم:
وأوضحت الكلية أن برنامج الدبلوم الصباحي يشمل تخصصات إدارة مكتبية وخياطة وإنتاج ملابس وتصميم أزياء والعناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر والوسائط المتعددة ، بينما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص الإدارة المكتبية.
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