الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

تقنية المدينة للبنات تفتح القبول والتسجيل في الدبلوم غدًا

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ اعتبارا من يوم غد الأحد حتى 27 / 11 / 1442هـ.

برنامج الدبلوم:

وأوضحت الكلية أن برنامج الدبلوم الصباحي يشمل تخصصات إدارة مكتبية وخياطة وإنتاج ملابس وتصميم أزياء والعناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر والوسائط المتعددة ، بينما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص الإدارة المكتبية.



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