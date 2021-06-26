الحصيني يتوقع خريطة الأمطار اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم في المملكة.

طقس اليوم:

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أن يكون الطقس حاراً نهاراً ومعتدلاً في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات، وكذلك هبوب رياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

أمطار:

كما توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان ومرتفعات جنوب الطائف تمتد إلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن.

توقعات الأرصاد:

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).



شارك الخبر