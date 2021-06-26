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شكرا لقرائتكم طرق تساعدك على الادخار لحالات الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طرق تساعدك على الادخار لحالات الطوارئ
منها تقسيم الراتب مع بداية كل شهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد مجلس شؤون الأسرة على أهمية غرس قيمة ثقافة وسلوك الادخار في شخصية الأبناء منذ الصغر، وذلك عبر ممارسات الكبار كقدوة لهم.
طرق تنمية الثقافة:
وأوصى المجلس باتباع عدة طرق تساعد في تنمية هذه الثقافة لدى رب الأسرة، منها، تقسيم الراتب مع بداية كل شهر، والإنفاق على كل ما هو أساسي، مع الإلمام بالتسوق الذكي لخفض التكاليف.
توفير الراتب:
وأكد أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى توفير جزء من الراتب، التوقف عن التدخين، وخفض استهلاك المشروبات الغازية، بالإضافة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأوضح المجلس أن 44.7% في الفئة العمرية (15-34 عامًا) يمارسون ثقافة الادخار، منهم 58.8% إناث و35.3% ذكور، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي وراء دافع الادخار كان لحالات الطوارئ.
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