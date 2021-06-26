طرق تساعدك على الادخار لحالات ‏الطوارئ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد مجلس شؤون الأسرة على أهمية غرس قيمة ثقافة وسلوك ‏الادخار في شخصية الأبناء منذ الصغر، وذلك عبر ممارسات ‏الكبار كقدوة لهم.‏

طرق تنمية الثقافة:

وأوصى المجلس باتباع عدة طرق تساعد في تنمية هذه الثقافة ‏لدى رب الأسرة، منها، تقسيم الراتب مع بداية كل شهر، ‏والإنفاق على كل ما هو أساسي، مع الإلمام بالتسوق الذكي ‏لخفض التكاليف.‏

توفير الراتب:

وأكد أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى توفير جزء من الراتب، ‏التوقف عن التدخين، وخفض استهلاك المشروبات الغازية، ‏بالإضافة لترشيد استهلاك الكهرباء.‏

وأوضح المجلس أن 44.7% في الفئة العمرية (15-34 عامًا) يمارسون ثقافة الادخار، منهم 58.8% إناث و35.3% ‏ذكور، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي وراء دافع الادخار كان ‏لحالات الطوارئ.‏

شارك الخبر