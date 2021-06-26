السعودية | السعودية.. اعتدال يُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقة

شكرا لقرائتكم السعودية.. اعتدال يُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، اليوم (الجمعة) مبادرةً تحت شعار "معًا -2gether "، لخدمة ذوي الإعاقة "الصم و ضعاف السمع" ، وذلك استكمالًا لمبادرات المركز السابقة ( معتدل – تفنيد ـ التعاون البحثي – التدريب الجامعي)، إيمانًا بدوره في تحصين المجتمعات من الفكر المتطرف، ووقاية فئاتها كافة من الوقوع في براثنه.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تمكين ذوي الإعاقة، من الاطلاع على الرسائل الفكرية، والرقمية، والإعلامية، التي يصدرها (اعتدال) في إطار جهوده في مواجهة الإيديولوجيات المتشددة، و الإسهام بصورة فعّالة في تفكيكها وتفنيدها.

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وتتبنى مبادرة "معًا -2gether " أدوات اتصال غير تقليدية قائمة على توظيف لغة الإشارة في بناء محتوى متخصص للفئات المجتمعية التي تعاني إعاقات سمعية "الصم و ضعاف السمع" ، وذلك لرفع مستوى الوعي والتثقيف بمخاطر الأفكار الظلامية، وسبل التصدي لها، وإجهاض أي محاولات من تنظيماتها للتسلل نحو المجتمع، خصوصًا بعد رصد (اعتدال) استقطاب وتجنيد عناصر من ذوي الإعاقة.

كما، تأتي المبادرة في ظل تطوير إستراتيجيات المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف(اعتدال)، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من الرؤى حيال التفاعلات المجتمعية، ورفع مستوى المشاركات التي تحقق هذه الأهداف.