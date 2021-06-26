، هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي عبّروا عن معاناتهم منذ سنوات.. ويتساءلون عن سبب غياب "الإنترنت"

يعاني سكان مخططات ولي العهد "5, 6 , 7 , 8" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من غياب شبكات الاتصالات والإنترنت معًا، وإهمال الشركات لشكاوى الأهالي المتكررة، دون أي تفاعل أو تجاوب من المسؤولين على مرّ السنوات الماضية.

وتلقت "الخليج 365" شكاوى أهالي مخططات ولي العهد بمكة "5, 6 , 7 , 8" الذين عبّروا فيها عن استيائهم الشديد من عدم توافر شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر، فيما لا تزال خدمة الاتصالات غائبة تمامًا عن المخططات، كما أن غياب الإنترنت يؤرقهم، في ظل ما تتطلبه بعض الخدمات من إجراءات تتطلب وجود إنترنت كخدمة أبشر وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم خلال الأشهر الماضية مع منصة "مدرستي" وذهابهم إلى أماكن بعيدة خارج مخططاتهم ومنازلهم؛ للبحث عن شبكات لمواصلة أبنائهم وبناتهم التعليم.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم خاطبوا هيئة الاتصالات عدة مرات ومنذ سنوات، فيما لم يتم التجاوب معهم.

وطالبوا، من خلال "الخليج 365"، شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة ضعف وانعدام شبكة الاتصال والإنترنت، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توفير الخدمة لهم على مر السنوات الماضية، برغم مطالبهم المتكررة.