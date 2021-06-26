، "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد في 5 مناطق ،

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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح سبعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت سبع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، مسجدان في كل من منطقتَي الباحة وجازان، ومسجد واحد في مناطق: عسير والشرقية والحدود الشمالية.
وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد في 5 مناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-26
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح سبعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت سبع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، مسجدان في كل من منطقتَي الباحة وجازان، ومسجد واحد في مناطق: عسير والشرقية والحدود الشمالية.
وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:09 PM
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:22 PM
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح سبعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت سبع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، مسجدان في كل من منطقتَي الباحة وجازان، ومسجد واحد في مناطق: عسير والشرقية والحدود الشمالية.
وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
، "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد في 5 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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