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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-26
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:01 PM
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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