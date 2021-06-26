شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عقيل العقيل مختص في الأرصاد الجوية موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس .

وقال المختص أن موسم الغبرة هو نشاط الرياح الشمالية الغربية بما تعرف بنسيم البحر وتحدث في ساعات الظهيرة حيث تتعرض الارض للسخونة بشكل أسرع من البحر مما يؤدي إلى تكون منخفض جوي مع حرارة الأجواء على المنطقة الجافة فتتحرك الرياح الشمالية الغربية وتثير معها الأتربة والغبار على الشريط الساحلي ابتداءا من منطقة مكة المكرمة حتى منطقة جازان وتحدث في ساعات الظهيرة مع اشتداد حرارة الأجواء وتهدأ مع ساعات المساء مع غروب الشمس.

وأضاف العقيل "من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع على القطاع الشرقي والمناطق الوسطى من المملكة مع نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية تثير معها الأتربة والغبار على المناطق الشرقية ومن ثم تتحرك حتى المناطق الوسطى وأخيرا على المناطق الجنوبية للمملكة"

وأشار إلى أنه في فترة الليل تميل الأجواء إلى الحرارة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، والأجواء تكون رطبة والحرارة تكون مرتفعة على السواحل بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، مبينا أن المناطق الجنوبية تتأثر في شهر أغسطس بالرياح الموسمية الدافئة والرطبة التي تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مع حبات البرد على المرتفعات ابتداءا من جازان حتى الباحة وعسير مرورا بالنماص.