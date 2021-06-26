شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون والتابعون للمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات التسجيل في منصة "أبشر" لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وقالت إن التسجيل في المنصة، يبدأ بالدخول على بوابة وزارة الداخلية وتعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، وتأكيد عملية التسجيل، ومن ثم تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية.

وأشارت إلى أنه بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في المنصة بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية المقيم.