شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «البيئة» تبدأ تنفيذ لائحة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل باللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتي تسري على جميع أراضي الغطاء النباتي في المملكة، اعتباراً من أمس الجمعة ويلغى كل ما يتعارض معها.

ومنحت الوزارة، مهلة لا تتجاوز 9 أشهر لممارسي أنشطة مشاتل النباتات غير المحصولية وأنشطة المناحل في أراضي الغطاء النباتي لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

وحددت اللائحة أراضي الغطاء النباتي بجميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها، وتشمل: المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.