شكرا لمتابعة خبر عن «شؤون الحرمين» توزع 3000 مظلة على المعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، عدد 3000 مظلة على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام أمس الجمعة.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الأستاذ جنادي مدخلي، أن التوزيع جاء ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5" .

وعبر عدد من قاصدي المسجد الحرام عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية المستمرة التي يلقونها.