فلكية جدة: اقتران القمر الأحدب بزحل في سماء السعودية اليوم

الرياض - محمد عبدالله - يُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي، قبل منتصف الليل اليوم السبت (26 يونيو 2021)، اقتران القمر الأحدب المتناقص مع كوكب زحل جوهرة النظام الشمسي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، باتجاه الأفق الشرقي.

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة –عبر صفحتها على فيسبوك- أنَّ القمر الأحدب سيكون ظاهريًا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون مشاهده بسهولة بالعين المجردة.

وأضافت أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر (13) درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج، لذلك في فجر اليوم التالي سيلاحظ أنَّ القمر قد غير موقعة بالنسبة لزحل نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.

وأشارت فلكية جدة إلى أن زحل هو ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره أكبر بتسع مرات من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

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