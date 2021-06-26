«المعلمي» وسفيرة «سانت فينسنت» يناقشان عددًا من القضايا بالأمم المتحدة

الرياض - محمد عبدالله - بحث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عددًا من القضايا مع نظيرته الدائمة لسانت فينسنت والجرينادين لدى الأمم المتحدة السفيرة انقا كينق.

واستعرض المعلمي معها أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بموضوع اليمن، وذلك بصفتها الرئيس الحالي للجنة الأمم المتحدة لعقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي ولمناقشة إمكانية زيارة اللجنة إلى المنطقة.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص.

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