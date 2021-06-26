السديس: الإبلاغ عن المخالفين والإرهابيين والمهربين «مطلب ديني»

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنَّ الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني تحثّ عليه الشريعة الإسلامية وواجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين.

وأضاف السديس (وفقًا لبيان على موقع رئاسة شؤون الحرمين الإلكتروني)، أنَّ التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بحفظ النظام والأمن هو واجب على كل مواطن ومقيم يسعى إلى المشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

وأشار إلى دور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن وضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم، داعيًا الله -عز وجل- أن يحمي بلادنا المباركة من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء والنماء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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