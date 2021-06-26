المرور: السير ليلا دون إضاءة أنوار المركبة «ممنوع»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، أن أنوار المركبة تعتبر من أهم عناصر السلامة المرورية لقائدها ومستخدمي الطريق، وأنه يمنع السير ليلا دون إضاءة أنوارها.

وذكر المرور –عبر تويتر- أن الانشغال لثوانٍ معدودة، قد يؤدي لانحراف المركبة عن المسار، كما يؤثر على سلامة قائد المركبة وسلامة من حوله.

وأضاف أن التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، واجب على قائد المركبة تجاه نفسه وتجاه الآخرين.

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