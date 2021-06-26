بالفيديو.. هيئة الملكية الفكرية تطلق حملة «لا تسرقها»

الرياض - محمد عبدالله - ‎أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حملتها التوعوية تحت عنوان: «لا تسرقها»، والتي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الحقوق الفكرية، من خلال الالتزام بالسلوكيات التي لا تتنافى مع انتهاكات المُلكية، مثل الإذن الكتابي من صاحبها، وإعادة نشر المحتوى مع وجود حق الشخص، سواءً للصور أو المقاطع المرئية.

وكانت الحملة تستهدف في بداية إطلاقها صورة تم نشرها على حساب أحد الحسابات المغمورة في تويتر، لشخص يقول فيها: «مع الجدة …..»، لتتوالى بعد ذلك حسابات المشاهير التي أخذت الصورة دون إذن أو اقتباس من مصدرها، مشيرة إلى كونها جدة الجميع، ليأتي بعد ذلك هاشتاق: #جدتي_أنا.

من جهته شدَّد الرئيس العام للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم في تغريدة له على حسابه تعقيبًا على الحملة قائلًا: «ننطلق في الهيئة السعودية للملكية الفكرية على ركائز هامة، من شأنها منع التعدي وانتهاك حقوق المبدعين والمؤلفين، إذ تعد الملكية الفكرية أحد أهم ممكنات الإبداع والابتكار».

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة محمد الحسن عبر مقطع فيديو تم نشره عقب إطلاق الحملة أن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، تجعلُ الأرض غير خصبةٍ لتصدير المبدعين والمبدعات لإبداعاتهم، مؤكدًا على أن احترام الملكية الفكرية مسؤولية الجميع، وأنه يمكنك التفاعل والمشاركة دون المساس بحقوق الآخرين.

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