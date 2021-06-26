39 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج والوفيات تتجاوز 16 ألفًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بدول الخليج العربي تجاوز 39 مليون جرعة، وأن عدد الوفيات تجاوز 16 ألف حالة، بينما تجاوزت حالات التعافي 2 مليون حالة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ ((2,194,196، وإجمالي حالات التعافي (2,092,333)، وإجمالي حالات الوفيات (16,209)، وإجمالي اللقاحات المعطاة ((39,034,289 جرعة.

وحول نسب التعافي من الفيروس، أوضح مركز الإحصاء، أنَّ قطر سجَّلت 98.9%، والبحرين 97.7%، والإمارات 96.6%، والسعودية 96.0%، والكويت 94.1%، وسلطنة عمان 87.3%.

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