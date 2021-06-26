الجمارك: يسمح للشخص باستيراد كيلو واحد من العود أو البخور

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الكمية المسموح بها للاستيراد الشخصي للعود والبخور، وهي تولة كاملة لدهن العود وكيلو واحد للعود أو البخور.

وذكر حساب «اسأل الجمارك» التابع للهيئة –عبر تويتر- أن «الحد المسموح للاستيراد الشخصي هو: تولة كاملة لدهن العود وكيلو واحد للعود أو البخور، وللكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن حول الحد المسموح باستيراده من البخور والعود.

يذكر أن التولة هي نوع من أنواع قياس الكُتلة ويتم وزن العود بها، والتولة الواحدة تساوي 12 جراما، والكيلو الواحد يساوي 83 تولة.

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