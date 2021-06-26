إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

أطلقت وزارة الحج والعمرة المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لـ حج1442هـ ابتداءً من امس الساعة 2 ظهرًا، مع التأكيد على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.



وأشارت الوزارة إلى أن خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لـ حج 1442هـ، مع التأكيد على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.