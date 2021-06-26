ما هي أسعار العملات في المغرب اليوم ؟

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات البنوك اليوم السبت 26 يونيو 2021.



وبلغ سعر صرف اليورو للشراء 10.33 درهم بينما تراجع سعر البيع إلى 12.01 درهم.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مسجلا 12.0470 درهم للشراء، و14.00 درهم للبيع، بينما استقر سعر الدولار، عند 8.65 درهم للشراء، و10.05 درهم للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 2.35 درهم للشراء، و2.68 درهم للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي، عند 2.36 درهم للشراء، و2.73 درهم مغربي للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

المغرب يقلع من ثبات كورونا بمناعة جماعية.. انطلاقة اقتصادية حرة

كما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك المغرب المركزي، عند 28.73 درهم للشراء، 33.39 درهم للبيع.

توقعات إيجابية

ويتوقع بنك المغرب المركزي نمو اقتصاد المملكة خلال العام الجاري رغم تداعيات كورونا، مع بقاء التضخم في مستويات معتدلة، مؤكدا على تثبيت سعر الفائدة.

وقال بنك المغرب المركزي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت محاطة بمستوى عال من الشكوك.

وأكد البنك المركزي على أن التضخم بلغ 1.7% في المتوسط في شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، مقابل 0.7% في 2020، و0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وتوقع بنك المغرب أن يسجل اقتصاد المملكة نموا هذا العام بنسبة 5.3% "مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%".

وتوقع أيضا أن يبلغ النمو 3.3 % في 2022 "مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.8 في المئة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2%".