محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها. 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:46 AM مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية ، المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة ،

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