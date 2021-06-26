محمد بن مسعود - الدمام - يتلقّى المقدم عجب بن محمد المصارير الدوسري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه في كلية القيادة والأركان بجمهورية مصر العربية، وحصوله على درجة ماجستير أركان حرب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. "الخليج 365" تتقدم بهذه المناسبة للمقدم "عجب المصارير" بالتهنئة المقرونة بخالص الدعاء بالتوفيق ومزيدٍ من التقدم والنجاح لخدمة الدين والقيادة والوطن. 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:39 AM "عجب المصارير" ينال الماجستير أركان حرب من مصر "عجب المصارير" ينال الماجستير أركان حرب من مصر يتلقّى المقدم عجب بن محمد المصارير الدوسري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه في كلية القيادة والأركان بجمهورية مصر العربية، وحصوله على درجة ماجستير أركان حرب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. "الخليج 365" تتقدم بهذه المناسبة للمقدم "عجب المصارير" بالتهنئة المقرونة بخالص الدعاء بالتوفيق ومزيدٍ من التقدم والنجاح لخدمة الدين والقيادة والوطن. الكلمات المفتاحية ، "عجب المصارير" ينال الماجستير أركان حرب من مصر ،

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