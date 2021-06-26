، "سليمان الحبيب" تتقدّم "11" مركزاً في تصنيف "فوربس" لأكثر 100 شركة تأثيراً بالشرق الأوسط ،

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تقدّمت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية "11" مركزاً في تصنيف مجلة فوربس "Forbes" لأقوى وأكثر "100" شركة تأثيراً في الشرق الأوسط، واحتلت المركز الـ"55"، بعد أن حلت في تصنيف العام الماضي في المركز الـ"66".
وحافظت المجموعة على موقعها في المرتبة الأولى؛ كأفضل شركة رعاية صحية بالشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، وتعد هذه القفزة الكبيرة التي حققتها المجموعة في القائمة العامة نجاحاً كبيراً لعملاقة الرعاية الصحية، التي تميزت طوال مسيرتها الناجحة بقدرتها على وضع الخطط والإستراتيجيات المحكمة المستشرفة للمستقبل، وتحويلها إلى برامج عمل طموحة، ما مكّنها من منافسة كيانات اقتصادية ضخمة في قطاعات مختلفة؛ كالبترول والصناعة والمصارف والبنوك، والتعدين والاتصالات، واحتلال المركز "55" في قائمة الـ"100" الكبار، متغلبة على تحديات عام 2020م، وانتشار جائحة (كوفيد-19)، وتحويلها إلى فرص للنمو وزيادة القيمة السوقية والمبيعات والأصول والأرباح، كما أنها حققت توسعاً وانتشاراً جغرافياً لافتاً، حيث تملك المجموعة "23" منشأة ومستشفى للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 3 ملايين مريض في جميع أنحاء المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتعمل الآن على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى أن المجموعة تحرص على تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات التميز، وكذلك تولي أمر تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وتوظيفها اهتماماً كبيراً، كما أنها تقود كثيراً من المبادرات الرائدة ذات التأثير القوي في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وكانت المجموعة قد حصلت على جائزة "أبرز إدراج" في السوق المالية السعودية "تداول"، التي جاءت تقديراً لما تمّ إنجازه خلال الطرح العام وما بعده من نتائج استثنائية ونمو الإيرادات رغم التحديات والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، ونجحت في تعزيز مكانتها كمقدم رعاية صحية موثوق به بالمنطقة.
يُشار إلى أن مجلة "فوربس" تقوم بإعداد أكثر القوائم والتصنيفات شهرة في العالم، وتهتم -بالدرجة الأولى- بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو إيرادات وأصول الشركات، وتصدر المجلة قوائمها بشكل دوري، وتمتلك "فوربس" سبع نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:38 AM
حافظت للعام الثاني على المرتبة الأولى كأفضل شركة رعاية صحية بالمنطقة"سليمان الحبيب" تتقدّم "11" مركزاً في تصنيف "فوربس" لأكثر 100 شركة تأثيراً بالشرق الأوسط
تقدّمت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية "11" مركزاً في تصنيف مجلة فوربس "Forbes" لأقوى وأكثر "100" شركة تأثيراً في الشرق الأوسط، واحتلت المركز الـ"55"، بعد أن حلت في تصنيف العام الماضي في المركز الـ"66".
وحافظت المجموعة على موقعها في المرتبة الأولى؛ كأفضل شركة رعاية صحية بالشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، وتعد هذه القفزة الكبيرة التي حققتها المجموعة في القائمة العامة نجاحاً كبيراً لعملاقة الرعاية الصحية، التي تميزت طوال مسيرتها الناجحة بقدرتها على وضع الخطط والإستراتيجيات المحكمة المستشرفة للمستقبل، وتحويلها إلى برامج عمل طموحة، ما مكّنها من منافسة كيانات اقتصادية ضخمة في قطاعات مختلفة؛ كالبترول والصناعة والمصارف والبنوك، والتعدين والاتصالات، واحتلال المركز "55" في قائمة الـ"100" الكبار، متغلبة على تحديات عام 2020م، وانتشار جائحة (كوفيد-19)، وتحويلها إلى فرص للنمو وزيادة القيمة السوقية والمبيعات والأصول والأرباح، كما أنها حققت توسعاً وانتشاراً جغرافياً لافتاً، حيث تملك المجموعة "23" منشأة ومستشفى للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 3 ملايين مريض في جميع أنحاء المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتعمل الآن على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى أن المجموعة تحرص على تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات التميز، وكذلك تولي أمر تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وتوظيفها اهتماماً كبيراً، كما أنها تقود كثيراً من المبادرات الرائدة ذات التأثير القوي في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وكانت المجموعة قد حصلت على جائزة "أبرز إدراج" في السوق المالية السعودية "تداول"، التي جاءت تقديراً لما تمّ إنجازه خلال الطرح العام وما بعده من نتائج استثنائية ونمو الإيرادات رغم التحديات والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، ونجحت في تعزيز مكانتها كمقدم رعاية صحية موثوق به بالمنطقة.
يُشار إلى أن مجلة "فوربس" تقوم بإعداد أكثر القوائم والتصنيفات شهرة في العالم، وتهتم -بالدرجة الأولى- بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو إيرادات وأصول الشركات، وتصدر المجلة قوائمها بشكل دوري، وتمتلك "فوربس" سبع نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.
، "سليمان الحبيب" تتقدّم "11" مركزاً في تصنيف "فوربس" لأكثر 100 شركة تأثيراً بالشرق الأوسط ،
المصدر : الخليج 365
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