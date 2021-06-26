شكرا لمتابعة خبر عن رئيسة مجلس الطفولة بشؤون الأسرة : 65٪ من الأسر بالمملكة لا تملك مكتبة منزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت الدكتورة شيرين العوفي رئيسة مجلس الطفولة بمجلس شؤون الأسرة أن وجود مكتبة في المنزل يدل على الاهتمام بالقراءة وهي الوسيلة الأساسية للتطوير الشخصي لتنمية الفكر وتنقل التراث الأدبي والفكري والتاريخي بين الأجيال

وأوضحت العوفي أنه يمكن أن تتوفر المكتبة بأشكال عديدة فيمكن أن تكون إلكترونية أو تخصيص زاوية في المنزل لوضع الكتب، فالمكتبة تساعد في تطوير الذات وتعتب أداة لتشكيل وعي وثقافة الأسرة .

وأضافت العوفي أن 35% من الأسر تمتلك مكتبة منزلية وتعتبر الرياض الاعلي امتلاكا للمكتبات ، مشيرة إلى أن العزوف عن اقتناء المكتبة المنزلية يشكل ضعف المخزون المعرفي للأسرة.

وأكدت على ضرورة أن تكون الأسرة قدوة لأبنائها في تعزيز مفهوم القراءة بتخصيص وقت لقرءاة الكتب، كما يمكن وضع مكتبة صغيرة في غرفة كل طفل.