شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»:‏ نظم الضغط الجوي السطحي تربك آلية رياح البوارح الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن ‏نظم الضغط الجوي السطحي تربك آلية رياح البوارح الشمالية الجافة والمثيرة للغبار من يوم غد حتى الجمعة؛ حيث تختفي رياح البوارح لصالح جهات جغرافية أخرى ومنها الشرقية البحرية الرطبة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم متوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية البحرية الرطبة والمثيرة للغبار على أجزاء من غرب منطقة مكة المكرمة، لافتًا إلى أنه ‏لا زالت الفرصة مهيأة لتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من أجواء مرتفعات عسير، وربما الباحة وجازان.

وعلى جانب آخر، ‏كشف "المسند" عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، ‏فضلًا عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.