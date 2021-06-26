شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «فلكية جدة»: سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل.

وأوضحت "فلكية جدة" أنه ‏يرصد بسماء المملكة والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 26 يونيو 2021 وخلال الساعات قبل الفجر اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي، في ظاهرة مشاهدة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة.

وعلى جانب آخر، أشارت الجمعية الفلكية إلى أنه ستتوقف حركة كوكب نبتون المنتظمة باتجاه الشرق اليوم، وسيبدأ الحركة التراجعية حيث سيعكس ظاهريا حركته المعتادة باتجاه الشرق ويتحول غربًا حتى مطلع ديسمبر المقبل.

وأكدت أن هذا الحدث تمر به جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري قبل بضعة أشهر من وصولها حالة التقابل.