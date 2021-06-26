الإطاحة بثلاثة مواطنين ومقيم بمكة ارتكبوا 18 جريمة سرقة للمركبات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم سوري، ارتكبوا 18 جريمة سرقة مركبات، يتركها قائدوها في وضع التشغيل أمام المحال التجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على المتهمين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأكد متحدث شرطة مكة، إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.