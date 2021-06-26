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السحيم: ألعاب سعودية ومطورون في الواقع الافتراضي.. خلال السنوات المقبلة

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الرياض - محمد عبدالله - توقع الرئيس التنفيذي للأكاديمية الرقمية محمد السحيم، أن يكون هناك ألعاب سعودية ومطورون سعوديون في الإعلام والأفلام والواقع الافتراضي المعزز، خلال السنوات المقبلة.

وأضاف خلال لقائه على قناة «الإخبارية»، أن السوق السعودية للألعاب الإلكترونية تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعًا توطين قطاع الألعاب الإلكترونية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه يتوقع نمو سوق الألعاب الإلكترونية في الفترة المقبلة خاصة أنه خلال جائحة فيروس لجأ الناس إلى الترفيه وإحدى وسائله الألعاب الإلكترونية.

 وقال إن الأكاديمية السعودية الرقمية هي أكاديمية تدريبية تقنية فهي تهتم بالجانب التدريبي والتقني الخاص بتطوير الألعاب الإلكترونية، ومن مهامها تحويل اللاعب إلى صانع لعبة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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