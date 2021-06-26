أخبار السعودية.. 3 فئات تستفيد من معاش الضمان و8 حالات لوقفه

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 منها: 8 حالات لوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، و3 فئات تستفيد من المعاش بشروط، و4 أعراض لـ«كورونا» عند الأطفال.

8 حالات لوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي نحو 8 حالات لوقف صرف المعاش، أبرزها عدم صحة البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة.

4 أعراض لـ«كورونا» عند الأطفال

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الأطفال يمكن أن تصاب بأعراض كورونا وقد يعانون منها بشدة، ولذلك يجب عزلهم لعدم نقل العدوى لمن حوله.

«الحج»: شرطان يحددان أولوية وصول الرسائل للمتقدمين

قالت وزارة الحج والعمرة إن الرسائل النصية ستصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام، وفقًا لشرطين.

3 فئات تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي بشروط

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، التي نشرتها جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، شروط المستفيد من المعاش، وطريقة تقديم الطلب والمستندات المطلوبة.

خبير: عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق السعودية

قال محمد الدرناح مالك مواشي، إن هناك أسبابًا عديدة لارتفاع أسعار الماشية في الأسواق السعودية، من أبرزها تناقص أعداد الماشية المحلية.

«مكافحة المخدرات» تطالب بإلابلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

طالبت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، سواء في مكة المكرمة والرياض، أو في جميع مناطق المملكة، محددة أرقامًا هاتفية لذلك.

فريق سعودي يخترع تقنية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

حصل فريق بحثي من جامعة الملك سعود على برءاة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق غدا السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة، السبت، تصحبها رياح نشطة، على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

إغلاق طريق الجبيل للصيانة بدءًا من الجمعة المقبلة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الجمعة، أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل على عدة مراحل من أجل تنفيذ أعمال صيانة على الطريق.

«الصحة»: لا تعارض بين لقاح كورونا والدورة الشهرية

أكدت وزارة الصحة عدم وجود تعارض بين لقاحات كورونا والدورة الشهرية.

5 أشكال معتمدة للمطبات الصناعية في المملكة

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن هناك 5 أشكال معتمدة للمطبات الصناعية في المملكة.

بدء إعطاء الجرعة الثانية لفئة الـ50 عامًا فأكثر بالحدود الشمالية

بدأت صحة الحدود الشمالية برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

الحج: رسائل الترشيح لا تعتبر قبولًا نهائيًّا حتى تتحق الاشتراطات المطلوبة

قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الجمعة، إنه أمام المقبولين للحج 3 ساعات فقط لتسديد الرسوم واستكمال الإجراءات أو تذهب الفرصة لحاج آخر.

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