الأرصاد: سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة تكون سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار ونشاط للرياح، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق مكة المكرمة «أضم، ميسان» والباحة «المخواة، المندق، الباحة، بلجرشي، قلوة» وعسير «النماص، بارق، تنومة، أبها، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل» تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد «القنفذة، الليث» بمنطقة مكة المكرمة رياح نشطة ونشاط في الرياح السطحية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة جازان «الدائر، العارضة، فيفا» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.