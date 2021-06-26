«اتصالات وإلكترونيات جدة» تبدأ الأحد قبول طلبات برنامج الدبلوم

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، الأحد القادم، في استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيًّا في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل الأول من العام التدريبي 1443هـ.

وقال عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، إن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، مشيرًا إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية تتضمن تخصصات تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة شبكات الحاسب، وإلكترونيات صناعية وتحكم، وتقنية الأجهزة الطبية، إضافة إلى تخصص الاتصالات.

ودعا العامودي المتقدمين إلى اختيار البرنامج والتخصصات المناسبة لهم، وإلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل عبر موقع بوابة القبول الموحد، الذي سيكون متاحًا حتى الـ27 من الشهر الحالي.