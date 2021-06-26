شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بأمطار وحبات برد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، طقس حار نهارا ومعتدل في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأوضح الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير، وجازان، ومرتفعات جنوب الطائف، ورياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وفي سياق منفصل، أشار الحصيني، إلى اقتراب موسم "الغبرة" والذي يستمر قرابة 45 يوما، حيث يبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

وأشار إلى أن موسم الغبرة يؤثر على مناطق ممتدة من أجزاء من منطقة مكة، إلى سواحل الباحة وعسير وجازان، وأحيانا يرتفع إلى مرتفعات الباحة وعسير.