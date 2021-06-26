شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة": يمكن إضافة المرأة كمرافق لأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن إضافة المرأة كمرافق لامرأة أخرى، ولا يشترط أن يكون المرافق رجلا.

وجاء ذلك في رد الوزارة على استفسار سيدة قالت فيه: "عادي المرأه تحط مرافق لها مرأه أخرى أو لازم رجل؟".

ورد مركز التواصل وخدمات المستفيدين بالوزارة: " ممكن ويتم تسجيلهما بدون محرم (عصبة نساء) ".

وكانت وزارة الحج والعمرة، أوضحت في وقت سابق أنه يمكن إضافة المرافقين في المرحلة الثانية، وذلك بعد اتمام التسجيل في المرحلة الأولى عند اختيار باقة الخدمات.