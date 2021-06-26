خبير: عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق السعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال محمد الدرناح مالك مواشي، إن هناك أسبابًا عديدة لارتفاع أسعار الماشية في الأسواق السعودية، من أبرزها تناقص أعداد الماشية المحلية.

وأضاف الدرناح، في مداخلة متلفزة مع قناة «الإخبارية»، أن أعداد الماشية انخفضت منذ سنتين في المملكة من 20 مليونًا إلى نحو 13 مليون رأس ماشية، وبالتالي هذا أدى إلى انخفاض في وفرة الذبائح في السوق.

وأوضح أن هناك بعض الحلول التي طرحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، منها أن تكون هناك نسبة استيراد تتجاوز 4 ملايين رأس ماشية لتفادي هذه المشكلة، إلا أنه لكن عامين لم تنجح هذه الاستراتيجية.

وتابع أن الوزارة اعتمدت على مضاعفة أعداد الماشية المستوردة فانخفضت أعداد المواشي المحلية وارتفعت أسعارها، مشيرًا إلى أن بعض ملاك المواشي خرجوا من السوق، وبالتالي أدى إلى عدم وفرة من الذبائح المحلية.

وأشار إلى أن موسم الحج قد يستهلك 6 ملايين رأس ماشية في 4 أيام؛ ما يؤدي إلى شح في الأسواق في الأشهر التالية له.

وحذر الدرناح من استمرار انخفاض أعداد الماشية في المملكة بما يضطرها مستقبلًا للاعتماد على الماشية المستوردة بشكل كلي، لافتًا إلى مخاطر الاستيراد، مؤكدًا أن الاعتماد على الثروة الحيوانية الداخلية هي نوع من الأمن الغذائي للمملكة ويجب الحفاظ عليها،

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