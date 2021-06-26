- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان مساء غد السبت، السادس عشر من شهر ذي القعدة ١٤٤٢ هجرية، البرنامج الدعوي التوعوي المتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (المخدرات داء فتاك).
وتفصيلاً، يتحدث خلال البرنامج عدد من الدعاة والمشايخ الفضلاء حول مواضيع عدة، كخطورة المخدرات على الجيل المسلم، والمخدرات داء فتاك، والتحذير من المسكرات، وبيان أثرها.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لفرع الوزارة في جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذا البرنامج يأتي لحفظ أهم عنصر من الضروريات الخمس، الذي حث القرآن الكريم والسُّنة المطهرة الشريفة على حمايته، ألا وهو العقل، الذي إذا فقده الإنسان فقد دينه واستقامته.
وأضاف "مدخلي" بأنه من الواجب على كل فرد من أفراد المجتمع مجابهة المروجين والموزعين من خلال إبلاغ الجهات الرسمية كإدارة مكافحة المخدرات، وهو واجب ديني ووطني، ومسؤولية مجتمعية عظيمة.
يُذكر أن جميع المحاضرات ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
"المخدرات داء فتاك".. برنامج دعوي وتوعوي بـ"إسلامية جازان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26
تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان مساء غد السبت، السادس عشر من شهر ذي القعدة ١٤٤٢ هجرية، البرنامج الدعوي التوعوي المتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (المخدرات داء فتاك).
وتفصيلاً، يتحدث خلال البرنامج عدد من الدعاة والمشايخ الفضلاء حول مواضيع عدة، كخطورة المخدرات على الجيل المسلم، والمخدرات داء فتاك، والتحذير من المسكرات، وبيان أثرها.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لفرع الوزارة في جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذا البرنامج يأتي لحفظ أهم عنصر من الضروريات الخمس، الذي حث القرآن الكريم والسُّنة المطهرة الشريفة على حمايته، ألا وهو العقل، الذي إذا فقده الإنسان فقد دينه واستقامته.
وأضاف "مدخلي" بأنه من الواجب على كل فرد من أفراد المجتمع مجابهة المروجين والموزعين من خلال إبلاغ الجهات الرسمية كإدارة مكافحة المخدرات، وهو واجب ديني ووطني، ومسؤولية مجتمعية عظيمة.
يُذكر أن جميع المحاضرات ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
01:31 AM
"مدخلي": يأتي لحفظ أهم عنصر من الضروريات الخمس وهو العقل
تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان مساء غد السبت، السادس عشر من شهر ذي القعدة ١٤٤٢ هجرية، البرنامج الدعوي التوعوي المتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (المخدرات داء فتاك).
وتفصيلاً، يتحدث خلال البرنامج عدد من الدعاة والمشايخ الفضلاء حول مواضيع عدة، كخطورة المخدرات على الجيل المسلم، والمخدرات داء فتاك، والتحذير من المسكرات، وبيان أثرها.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لفرع الوزارة في جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذا البرنامج يأتي لحفظ أهم عنصر من الضروريات الخمس، الذي حث القرآن الكريم والسُّنة المطهرة الشريفة على حمايته، ألا وهو العقل، الذي إذا فقده الإنسان فقد دينه واستقامته.
وأضاف "مدخلي" بأنه من الواجب على كل فرد من أفراد المجتمع مجابهة المروجين والموزعين من خلال إبلاغ الجهات الرسمية كإدارة مكافحة المخدرات، وهو واجب ديني ووطني، ومسؤولية مجتمعية عظيمة.
يُذكر أن جميع المحاضرات ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
، "المخدرات داء فتاك".. برنامج دعوي وتوعوي بـ"إسلامية جازان" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المخدرات داء فتاك".. برنامج دعوي وتوعوي بـ"إسلامية جازان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.