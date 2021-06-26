شكرا لمتابعة خبر عن قضية الأسبوع "نادر الوهيبي.. فعل وردة فعل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أصبحت تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، بشأن ملف التقاعد المبكر حديثا للساعة.

وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات الوهيبي بعنوان "الوهيبي: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات"، والتي قال خلالها: "إن المتقاعدين مبكرًا يستنزفون أموال الصندوق، وأعدادهم ارتفعت بشكل كبير، ويعيشون فترة أطول، حيث يصل متوسط سن التقاعد أحيانًا إلى 48 سنة، ويحصلون على معاشات حتى سن الـ77 عامًا".

وذكر الوهيبي أن نسبة المتقاعدين مبكرًا تمثل من 30% إلى 35% من إجمالي المتقاعدين في نظام التأمينات الاجتماعية، ويُصرف لهم ما نسبته 70% إلى 80% من إجمالي المعاشات، مبينًا أن معظم المتقاعدين مبكرًا من ذوي القدرة و"رواتبهم عالية جدًّا" -على حد قوله-.

وجاءت ردة الفعل تجاه تصريحات الوهيبي "هجومية وساخرة" حيث قال عبدالله الشريف مدير تحرير جريدة المدينة السابق: "معقولة عندنا موظفين في الحكومة رواتبهم فلكية وتتجاوز الـ 200 ألف، أفا وانا كل شهر اتهاوش مع أم العيال على 7500 علشان نوفر منهم".

فيما قال الكاتب الصحفي عبد الله السالم، إن 57 ٪ من المتقاعدين السعوديين رواتبهم 3 آلاف ريال، بينما قال مواطن إن: "صندوق التقاعد الكويتي يحقق ارباح 6.8 مليار دولار في 9 أشهر، وصندوق التقاعد الياباني يحقق 98 مليار، وحنا الوهيبي طالع لنا يحسب أعمارنا، وزعلان ليش نعيش 77 سنة".

يذكر أن الوهيبي، قال في تصريحاته أيضا: "إن نسبة الـ9% المستقطعة لا تكفي لدفع المعاشات، حتى لو حققت التأمينات عوائد استثمار فلكية"، لافتا إلى أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه من ارتفاع أعداد المتقاعدين مبكرًا سيكون من الصعب جدًّا صرف المعاشات.