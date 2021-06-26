محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14.168 إصابة جديدة و409 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد ‏الإصابات إلى 33.425.231، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 600.859 حالة وفاة.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة.. 14.168 إصابة جديدة بكورونا و409 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-26 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14.168 إصابة جديدة و409 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد ‏الإصابات إلى 33.425.231، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 600.859 حالة وفاة.‏ 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 01:05 AM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14.168 إصابة جديدة و409 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد ‏الإصابات إلى 33.425.231، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 600.859 حالة وفاة.‏ ، الولايات المتحدة.. 14.168 إصابة جديدة بكورونا و409 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة.. 14.168 إصابة جديدة بكورونا و409 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.