، "بايدن" يعلن حالة الطوارئ بفلوريدا عقب انهيار مبنى ووقوع قتلى ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى في الولاية، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 150 شخصاً في عداد المفقودين.
ووفقاً لبيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، يخوّل إعلان الرئيس، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين، وتعزيز تدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.ولاية فلوريدا أمريكا فلوريدا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية بايدن
"بايدن" يعلن حالة الطوارئ بفلوريدا عقب انهيار مبنى ووقوع قتلىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-25
أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى في الولاية، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 150 شخصاً في عداد المفقودين.
ووفقاً لبيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، يخوّل إعلان الرئيس، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين، وتعزيز تدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
10:08 PM
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
02:29 AM
فيما لا يزال أكثر من 150 شخصاً في عداد المفقودين
أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى في الولاية، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 150 شخصاً في عداد المفقودين.
ووفقاً لبيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، يخوّل إعلان الرئيس، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين، وتعزيز تدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.
، "بايدن" يعلن حالة الطوارئ بفلوريدا عقب انهيار مبنى ووقوع قتلى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "بايدن" يعلن حالة الطوارئ بفلوريدا عقب انهيار مبنى ووقوع قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.