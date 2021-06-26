شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله السالم: 57 ٪ من المتقاعدين السعوديين رواتبهم 3 آلاف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الكاتب عبد الله السالم، أمس الجمعة، إن 57 ٪ من المتقاعدين السعوديين رواتبهم 3 آلاف ريال.

ومن جانبه علق المحلل الاقتصادي محمد السويد، على تصريح السالم قائلا: "إذا كانت المعلومة صحيحة فهي مشكلة جادة وتحتاج عدة سياسات عامة في قطاعات مختلفة لمعالجتها أو يقعون كلهم فخ الفقر المدقع خلال سنوات قليلة".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، بشأن التقاعد المبكر، والتي أثارت الجدل بقوله: "إن المتقاعدين مبكرًا يستنزفون أموال الصندوق"، وأن أعدادهم ارتفعت بشكل كبير، ويعيشون فترة أطول، حيث يصل متوسط سن التقاعد أحيانًا إلى 48 سنة، ويحصلون على معاشات حتى سن الـ77 عامًا -على حد قوله-.

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