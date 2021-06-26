شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..والد طفلي حادثة الدهس بنجران: "السائق ما شاف الأطفال ونحمد الله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

خرج والد طفلي حادث الدهس في نجران، المواطن "سفر أحمد" كاشفا تفاصيل الواقعة التي تعرض لها طفليه في منتزه الملك فهد، ما أسفر عن وفاة ابنه وإصابة اخته التوأم بكسور في الحوض.

وقال الأب: "كان الأهل متنزهين بمنتزه الملك فهد في منطقة نجران، وأرسلوني أجيب وجبة للعشاء، ونحمد الله حصل اللي حصل، جاء شايب بحرس الحدود وسوى الحادث، وانتقل إلى رحمة الله فيصل الله يرحمه، وهذه كل التفاصيل".

وعن المتسبب في الحادث، قال: "كان الطريق مظلم، وصاحب السيارة راجع وما شاف الأطفال، ونحمد الله".

وأشار الأب خلال تصريحاته ببرنامج " ياهلا" إلى أن ابنته خرجت من المستشفى، مكتفيا بقوله: "الحمدلله على كل شيء".

وكانت "صدى" قد حرصت على تغطية الواقعة منذ البداية، حيث قام قائد السيارة الذي دهس الطفلين، بنقلهما إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما إلا أن الطفل كان قد توفي في الحال.

يذكر أن والدي الطفلين رزقا بهما بعد 14 عاما من الحرمان والمعاناة.