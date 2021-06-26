شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. خبير في الأغنام يكشف متوسط الأسعار المتوقعة لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف خبير في الأغنام، عن متوسط الأسعار المتوقعة لهذا العام، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وأوضح سلمان الجديد، خلال برنامج "ياهلا" أن متوسط الأسعار المتوقعة للنعيمي ستتراوح بين 1500 إلى 2000 ريال، وذلك من عمر 6 شهور إلى سنة، مشيؤا إلى أنه خاليا تعدى الـ 2000.

وأضاف: "أسعار "النجدي" من 1500 إلى 3000 ريال، فيما ستكون أسعار "الحري" من 1300 إلى 1800 ريال".

وعن تفاوت الأسعار، أشار إلى أن المستورد يحتاج فترة للتعليف والتسميد، مضيفا: "الأعلاف غالية، وهذا من عوامل تفاوت أسعار المواشي، ما يجعل أسعار المستورد قريبة من السعر البلدي".