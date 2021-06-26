رئيس تنسيقي «حجاج الداخل»: الإجراءات الاحترازية سبب ارتفاع الأسعار

الرياض - محمد عبدالله - كشف رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل الدكتور عبدالرحمن الحقباني، عن أسباب ارتفاع أسعار باقات الحج لهذا العام 1442 هـ.

وقال الحقباني، خلال مقابلة مع «برنامج 120» بقناة «الإخبارية»، إن هناك ثلاث باقات لحج هذا العام، الأولى باقة «ضيافة الأبراج» وهي الأعلى، وتكون في أبراج منى، والثانية باقة «ضيافة المميزة خيام»، والثالثة باقة «الضيافة».

وأشار إلى أن جميع هذه الباقات تحتوي على خدمات راقية، كما تحتوي على جميع الإجراءات الاحترازية التي يتطلبها هذا الموسم الاستثنائي، حج 1442هـ.

وحول ارتفاع أسعار باقات الحج لهذا العام، أوضح الحقباني أن الباقات لم تنطلق من فراغ، فباقة الأبراج تحولت إلى «ضيافة الأبراج»، وباقة الضيافة 1 تحولت إلى «ضيافة المميزة خيام»، والضيافة الثالثة تحولت إلى «الضيافة»، مشيرًا إلى أن الفارق بين أسعار هذه الباقات وأسعارها في عام 1440هـ، يرجع إلى الإجراءات الاحترازية.

وضرب الحقباني مثالًا بأبراج منى فقد كانت الغرفة تحتوي على 14 حاجًا والآن تحتوي على ثمانية حجاج فقط، مشيرًا إلى أن التكلفة ما بين 14 و8 تزيد كما تزيد كثافة العمالة.

وبالنسبة للضيافة 1، قال الحقباني، إنه كان هناك 10 حجاج في الخيمة فيما الآن ثلاثة، وكذلك في باقة الضيافة، تحولت من 10 حجاج إلى 4 حجاج فقط، ما يترتب عليه زيادة التكلفة، وكذلك نتيجة زيادة مستوى التجهيزات، وأيضًا مقدمو الخدمة.

وحول الحافلات، قال رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، إن الحافلة كانت تضم من قبل 50 حاجًا، فيما تقتصر الآن فقط على 20 حاجًا؛ ما يؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار.