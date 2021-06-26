محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة الجديد اجتماعه الأول برئاسة أحمد الصبان، وحضور الأعضاء في مقر الاتحاد باللجنة الأولمبية العربية السعودية. ورحب الصبان بالأعضاء متمنياً التوفيق للنهوض باللعبة لآفاق أوسع، ومقدماً شكره للمجلس السابق على ما قدمه خلال الفترة الماضية. وتم خلال الاجتماع إعادة انتخاب المهندس عامر المبيض نائباً لرئيس الاتحاد للأربع سنوات المقبلة، كما ناقش المجلس خطة وآلية عمل الفريق المكلف بمتابعة إستراتيجية الاتحاد وإعادة تشكيل اللجنة الفنية واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد بإنشاء إدارة جديدة للأكاديميات وتعيين الفريق المختص بإعادة صياغة لوائح الاتحاد استعداداً لما تتطلبه المرحلة القادمة من تحديات وبرامج تطوير. كما تم خلال الاجتماع اعتماد برنامج دعم مدربي الأندية والعمل على استضافة البطولات القارية والدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية السعودية ووزارة الرياضة كما اطلع المجلس على التقارير المقدمة من عبدالله السنيد المدير التنفيذي. الاتحاد السعودي للمبارزة الاتحاد السعودي للمبارزة 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 12:57 AM اتحاد المبارزة يجتمع ويناقش الخطة الإستراتيجية اتحاد المبارزة يجتمع ويناقش الخطة الإستراتيجية عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة الجديد اجتماعه الأول برئاسة أحمد الصبان، وحضور الأعضاء في مقر الاتحاد باللجنة الأولمبية العربية السعودية. ورحب الصبان بالأعضاء متمنياً التوفيق للنهوض باللعبة لآفاق أوسع، ومقدماً شكره للمجلس السابق على ما قدمه خلال الفترة الماضية. وتم خلال الاجتماع إعادة انتخاب المهندس عامر المبيض نائباً لرئيس الاتحاد للأربع سنوات المقبلة، كما ناقش المجلس خطة وآلية عمل الفريق المكلف بمتابعة إستراتيجية الاتحاد وإعادة تشكيل اللجنة الفنية واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد بإنشاء إدارة جديدة للأكاديميات وتعيين الفريق المختص بإعادة صياغة لوائح الاتحاد استعداداً لما تتطلبه المرحلة القادمة من تحديات وبرامج تطوير. كما تم خلال الاجتماع اعتماد برنامج دعم مدربي الأندية والعمل على استضافة البطولات القارية والدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية السعودية ووزارة الرياضة كما اطلع المجلس على التقارير المقدمة من عبدالله السنيد المدير التنفيذي. الكلمات المفتاحية ، اتحاد المبارزة يجتمع ويناقش الخطة الإستراتيجية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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