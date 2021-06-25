القبض على سارقي 18 مركبة في مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على سارقي مركبات ارتكبوا 18 جريمة سرقة.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (18) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات التي يتركها قائديها في وضع التشغيل أمام المحال التجارية، وجرى إيقافهم واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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