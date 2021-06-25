أعراض إصابة الأطفال بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أهم الأعراض التي تظهر على الطفل عند إصابته بفيروس كورونا.

أعراض العدوى:

وقال العبدالعالي في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر تويتر: إن أعراض العدوى لدى الأطفال تتمثل في ارتفاع درجة حرارته، والتهابات في الجهاز التنفسي، أو أعراض في الجهاز الهضمي مثل إسهال وقيء وآلام في المعدة.

توجيهات هامة:

ولفت إلى أن وجود هذه الأعراض يجعل من الهام على أهالي الطفل أخذه للعيادة والمستشفى، وعند التأكد من إصابته سيتم عزله، مشددًا على ضرورة أخذ كافة المحيطين بالطفل ومن يقدم له الرعاية، الاحتياطات الوقائية والاحترازية بشكل سليم، مؤكدًا أن فترة العزل والطرق الاحترازية تشبه وتطابق الفترة والطرق المستخدمة للكبار.



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