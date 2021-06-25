سعوديون يخترعون تقنية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح فريق بحثي من جامعة الملك سعود في الحصول على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

مؤشرات في الدم:

وأكد الدكتور خالد الصالح، استشاري أمراض الدم بجامعة الملك سعود، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن التقنية الجديدة التي توصل إليها الفريق البحثي تعتمد على إيجاد مؤشرات جديدة في الدم يمكن من خلالها التنبؤ بوجود سرطان الثدي.

قراءات دقيقة:

وأضاف الصالح، أحد أعضاء الفريق البحثي، أن هذه المؤشرات تعتمد على قراءات دقيقة باستخدام أجهزة جديدة وطريقة جديدة في القراءة، لافتًا إلى أنه يمكن الكشف عن سرطان الثدي باستخدام عينة دم واحدة بعد جمع كل معلوماتها بشكل سليم.



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