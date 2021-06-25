، مهند جراد يحتفل بزواجه في جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب مهند حسن جراد بزواجه من ابنة الشيخ يحيى مهدي نمازي بجازان، وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، ولفيف من الأصدقاء، وسط إجراءات وقائية تماشيًا مع التعليمات والأنظمة.

وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة. وقد عبَّر الشاب مهند حسن جراد عن فرحته بزواجه مقدمًا شكره للأهل والأصدقاء على مشاركته ليلة فرحه.