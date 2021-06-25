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مهند جراد يحتفل بزواجه في جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب مهند حسن جراد بزواجه من ابنة الشيخ يحيى مهدي نمازي بجازان، وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، ولفيف من الأصدقاء، وسط إجراءات وقائية تماشيًا مع التعليمات والأنظمة.

وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة. وقد عبَّر الشاب مهند حسن جراد عن فرحته بزواجه مقدمًا شكره للأهل والأصدقاء على مشاركته ليلة فرحه.

مهند جراد يحتفل بزواجه في جازان

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 11:19 PM

مهند جراد يحتفل بزواجه في جازان
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل الشاب مهند حسن جراد بزواجه من ابنة الشيخ يحيى مهدي نمازي بجازان، وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، ولفيف من الأصدقاء، وسط إجراءات وقائية تماشيًا مع التعليمات والأنظمة.

وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة. وقد عبَّر الشاب مهند حسن جراد عن فرحته بزواجه مقدمًا شكره للأهل والأصدقاء على مشاركته ليلة فرحه.

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، مهند جراد يحتفل بزواجه في جازان ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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