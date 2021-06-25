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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب مهند حسن جراد بزواجه من ابنة الشيخ يحيى مهدي نمازي بجازان، وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، ولفيف من الأصدقاء، وسط إجراءات وقائية تماشيًا مع التعليمات والأنظمة.
وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة. وقد عبَّر الشاب مهند حسن جراد عن فرحته بزواجه مقدمًا شكره للأهل والأصدقاء على مشاركته ليلة فرحه.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 11:19 PMمهند جراد يحتفل بزواجه في جازان
احتفل الشاب مهند حسن جراد بزواجه من ابنة الشيخ يحيى مهدي نمازي بجازان، وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، ولفيف من الأصدقاء، وسط إجراءات وقائية تماشيًا مع التعليمات والأنظمة.
وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة. وقد عبَّر الشاب مهند حسن جراد عن فرحته بزواجه مقدمًا شكره للأهل والأصدقاء على مشاركته ليلة فرحه.
، مهند جراد يحتفل بزواجه في جازان ،
المصدر : الخليج 365
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