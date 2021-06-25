محمد بن مسعود - الدمام - تُقام السبت في هولندا ولندن تُستأنف السبت مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020؛ إذ تُقام مباراتان على النحو الآتي: ويلز - الدنمارك

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب "يوهان كرويف" بهولندا؛ إذ تأهل منتخب ويلز ثاني المجموعة الأولى خلف المنتخب الإيطالي، فيما تأهل المنتخب الدنماركي ثاني المجموعة الثانية خلف المنتخب البلجيكي. إيطاليا - النمسا

ستُقام مباراة المنتخبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض. وستُقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن. الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي تأهل بالعلامة الكاملة (9 نقاط)؛ إذ احتل صدارة مجموعته، فيما احتل المنتخب النمساوي المركز الثاني في مجموعته بـ6 نقاط خلف هولندا.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 10:54 PM تُقام السبت في هولندا ولندن مواجهتان في افتتاحية دور الـ16 من "يورو 2020" مواجهتان في افتتاحية دور الـ16 من "يورو 2020" تُستأنف السبت مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020؛ إذ تُقام مباراتان على النحو الآتي: ويلز - الدنمارك

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب "يوهان كرويف" بهولندا؛ إذ تأهل منتخب ويلز ثاني المجموعة الأولى خلف المنتخب الإيطالي، فيما تأهل المنتخب الدنماركي ثاني المجموعة الثانية خلف المنتخب البلجيكي. إيطاليا - النمسا

ستُقام مباراة المنتخبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض. وستُقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن. الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي تأهل بالعلامة الكاملة (9 نقاط)؛ إذ احتل صدارة مجموعته، فيما احتل المنتخب النمساوي المركز الثاني في مجموعته بـ6 نقاط خلف هولندا. الكلمات المفتاحية ، مواجهتان في افتتاحية دور الـ16 من "يورو 2020" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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