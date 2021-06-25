شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيب سعودي يصبح ضمن أفضل 10 أطباء روماتيزم في بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصبح الطبيب السعودي ضياء الحاج حسين، ضمن أفضل 10 أطباء روماتيزم في بريطانيا، كما أنه أول من أسس موقع للروماتيزم اللغة العربية.

وذكر استشاري الأمراض الروماتيزمية في المركز البريطاني للطب الشمولي، ضياء الحاج حسين، أن ترشيحه الأطباء يتم وفقا لـ 10 معايير، منها جهودهم في مختلف المناطق، وكذلك التحصيل العلمي والدراسات والأبحاث المنشورة عنهم.

ولفت إلى أن لديه إسهامات في 14 منطقة في المملكة، كما له مكتب في لندن، وأيضا في دول الخليج، مضيفا أنه أثناء عمله في لندن وجد صعوبة في تقبل الغرب لفكرة أن يقوم طبيب عربي بعلاجهم لكنه اكتسب ثقتهم، عقب إلقاء محاضرة استعرض فيها طريقة معينة لعلاج الروماتيزم.

وأكد أن الأطباء الذين حضروا هذه المحاضرة انبهروا به، بل وتوجه بعضهم للعلاج تحت إشرافه، لافتا إلى أن أحد بحوثه تناولت طريقة جديدة في علاج آلام الظهر والرقبة والأكتاف بالاستفادة من الأبر الصينية والليزر والطب الانعكاسي والعلاج بالضغط.

وأشار إلى أنه وجد أن تآكل المفاصل في بريطانيا أعلى من المملكة، مرجعاً سبب ذلك لتناول البريطانيين الخمور ولحوم الخنازير، وذلك بحسب حديثه لقناة "الإخبارية".

ونصح مرضى الروماتيزم بالتفاؤل، لأن أن أغلب المرضى يعتقدون أن المرض لا يختفي إلا أن هذا غير صحيح، وبعض المصابون بالمرض يتعافون.

كما نصح المتزوجين بأن يحسنون معاملة بعضهم البعض، وأن يحرص الرجل على العطف على زوجته المريضة، مؤكدًا أن الدراسات أثبتت أن الإصابة بالروماتيزم تقل لدى المتزوجين السعداء مقارنة بالغير متزوجين.