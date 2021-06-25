شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية: تعامل المملكة مع جائحة كورونا مثيرة للإعجاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة، الدكتور إبراهيم الزيق، بقرار المملكة الخاص بقصر الحج هذا العام على 60 ألفاً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

ووصف استجابة المملكة وتعاملها مع جائحة كورونا بأنها "المثيرة للإعجاب"، كما أنها تعد من أفضل الدول في المنطقة والعالم التي تعاملت مع الجائحة.

وأكد أن المنظمة تدعم الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة بشأن الحج، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بناءًا على أدلة علمية لتقدير المخاطر، وهو ما يعكس الإدارة الجيدة للمملكة منذ بداية الجائحة.